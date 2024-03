Super Tuesday, come funziona e dove si vota: cosa sappiamo sul giorno decisivo delle primarie Usa. Trump e Biden

È il Super Tuesday: la più grande tornata elettorale nelle primarie americane, che coinvolge quindici Stati. Si tratta di Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e isole Samoa.

Per i repubblicani la partita si giocherà in tutti i quindici Stati, mentre i democratici non voteranno in Alaska, terranno i caucus (incontri) nelle Samoa e riceveranno i risultati della corsa in Iowa, dopo il voto per posta che è durato diverse settimane. I primi esiti sono attesi dopo le 19 locali, l’una di notte in Italia.

I repubblicani

Per quanto riguarda i repubblicani, Donald Trump è avanti in tutti gli Stati, mentre per la sua rivale, Nikki Haley, questa è l’ultima occasione per restare in corsa. Per Joe Biden sarà un nuovo banco di prova per il voto di protesta arabo-americano contro quello che definiscono il «genocidio» a Gaza.

E proprio il conflitto di Gaza potrebbe avere un effetto sulle primarie democratiche. In California, per esempio, molti elettori afroamericani e ispanici affermano di voler sostenere candidati che chiedono il cessate il fuoco permanente e considerano il sostegno ai palestinesi un’estensione della lotta che loro stessi vivono ogni giorno come minoranze negli Usa.

«La nostra liberazione è interconnessa con la liberazione della Palestina» ha detto a Nbcnews Eduardo «Lalo» Vargas, insegnante di liceo che si candida nel 14esimo distretto del Consiglio comunale di Los Angeles. Ha aggiunto che non sosterrà un secondo mandato di Biden per il rifiuto della sua amministrazione di promuovere un cessate il fuoco permanente e ha esortato a sostenere per il Congresso candidati anti-guerra, come la deputata Barbara Lee, che si contende la nomination per un seggio al Senato con altri due deputati, Adam Schiff e Katie Porter, che invece sono sulle posizioni dell’amministrazione di «pausa umanitaria» e «cessate il fuoco bilaterale». Negli ultimi giorni in vari Stati - oltre alla California ci sono anche Colorado, North Carolina, Minnesota e Vermont - i sostenitori del partito Democratico hanno organizzato campagne per votare scheda bianca, in segno di protesta per la gestione della crisi umanitaria. È già successo in Michigan, dove si è registrato un 13 per cento di “uncommitted”.

Trump e Biden



Va però detto che Biden e Trump sono decisamente favoriti nei pronostici. Il primo perché è il presidente uscente, il secondo perché dall’inizio delle primarie è riuscito a vincere praticamente ovunque. È vero che il tycoon dovrà affrontare quattro processi, che sta cercando di ritardare appellandosi alla Corte Suprema per l’immunità giudiziaria, ma nei giorni scorsi i giudici gli hanno dato ragione nel ricorso presentato contro la decisione del Colorado di escluderlo dalle elezioni. Trump ha un sostegno netto nella base dei Repubblicani più radicale e conservatrice, ma la strada per convincere i moderati e gli indecisi potrebbe essere in salita. Finora ha incassato i risultati peggiori nelle periferie delle grandi città e fra le donne, mentre i sondaggi più favorevoli a Haley sono stati realizzati in Vermont e in Virginia, nonostante il vantaggio di Trump sia sempre netto.

I sondaggi

Parlando di sondaggi, gli ultimi non sono rassicuranti per i Democratici: quello elaborato da Bloomberg News in collaborazione con Morning Consult indica che Biden sarebbe in svantaggio rispetto a Trump in sette degli Stati in bilico e indietro di 5 punti a livello nazionale. Un sondaggio di New York Times e Siena college, invece, segnala che gli indici di gradimento di Biden sono i peggiori di sempre: il 47 per cento degli elettori considera «molto negativo» il suo operato.