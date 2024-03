Super Tuesday, i risultati in diretta: Biden vince in Iowa e Virginia. Trump pronto a dare la spallata ad Haley

Aggiornamenti in evidenza

Donald Trump è pronto a dare la spallata finale a Nikki Haley nel Super Tuesday, la più grande tornata di primarie con 15 stati e un territorio americano al voto distribuiti in sei fusi orari. «Penso che vinceremo in tutti gli stati», ha profetizzato poche ore prima dell'apertura dei seggi, forte dei sondaggi che lo danno avanti ovunque dopo aver già trionfato in ogni gara, tranne che nella capitale. Secondo la media di Real Clear Politics, in California surclassa la Haley di 53 punti, mentre il suo vantaggio in Texas sarebbe addirittura del 70%. Gli altri stati alle urne sono Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, North Carolina (unico stato in bilico in gioco) e isole Samoa. I democratici non voteranno in Alaska e terranno i caucus nelle Samoa, ricevendo inoltre anche i risultati della corsa in Iowa, dopo il voto per posta.