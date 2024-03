Facebook e Instagram down in tutto il mondo, cosa è successo davvero? L'allarme in Usa sul Super Tuesday e l'ipotesi attacco informatico

Facebook, Facebook Messenger e Instagram in down per circa due ore. I social media hanno smesso di funzionare intorno alle 16 di martedì pomeriggio. I disagi, però, che solitamente in passato hanno sempre riguardato aree specifiche in Europa, Asia o Stati Uniti, stavolta hanno riguardato tutti. La notizia è diventata virale ovunque, dal Bangladesh agli Usa. E lo è stato anche in Italia, dove ormai tutti sono abituati ad accedere più volte durante il giorno a tutte le piattaforme social. E se qualcosa non va, la notizia diventa virale immediatamente.