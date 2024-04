Esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, la più potente dell'Emilia-Romagna: come funziona il bacino di Suviana

La centrale idroelettrica di Bargi è più potente dell'Emilia-Romagna. Si trova nel bacino di Suviana, al confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna stessa, una zona nella quale due grandi laghi artificiali producono energia elettrica. La diga del bacino artificiale di Suviana non risulta coinvolta nell'incidente. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l'esplosione è avvenuta in una centrale di pompaggio e turbinaggio che si trova a circa 2 chilometri di distanza. Al momento non si registra alcun danno alla struttura della diga. La centrale idroelettrica si trova nel comune di Camugnano, nell’alto appennino Bolognese: il compito è quello di turbinare e ripompare l’acqua tra i laghi di Suviana e Brasimone.