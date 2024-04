Esplosione centrale Suviana, area invasa dal fumo e sommozzatori in azione: le immagini dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

Esplosione nel primo pomeriggio di oggi in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago di Suviana (Bologna). I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca di possibili dispersi. Gli interventi di soccorso.

«Stiamo cercando di raggiungere il livello in cui si è verificato l'incidente e di accedere ai locali, ancora non sappiamo cosa è accaduto di preciso. Al momento sono al lavoro una decina di squadre e sono pronte ad intervenire anche quelle dei sommozzatori». Lo dice Luca Cari, dirigente della comunicazione d'emergenza del comando generale dei Vigili del Fuoco, facendo il punto sull'esplosione avvenuta nella centrale idroelettrica di Suviana. I vigili del fuoco, aggiunge, «hanno soccorso subito tre persone ustionate» mentre su cosa sia accaduto agli altri presenti al momento dello scoppio non c'è ancora certezza.

«I testimoni ci hanno indicato sette persone che mancano all'appello, ma non sappiamo con certezza se siano rimasti coinvolti nell'incidente o se siano riusciti a trovare riparo». I dipendenti dell'azienda, conclude Cari, «stavano lavorando all'interno dei locali per rimettere in funzione una pompa».