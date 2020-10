Allerta meteo

Allerta meteo: dai numeri ai colori, dalla scala da uno a cinque alla scala giallo, arancione e rosso messa a punto con la collaborazione decisiva della Protezione civile nello spirito della prevenzione.



Il colore verde: è il primo grado e si usa quando la situazione meteo è stabile e non presenta alcun rischio o pericolo per cose e persone.



Il colore giallo viente attribuito all'allerta in caso di piogge molto intense, localmente pericolose. Sconsigliate alcune attività all’aperto per potenziali situazioni di criticità. Non si escludono l’innalzamento dei corsi d’acqua e piccole frane.



Qui i bollettini della protezione civile in tempo reale



L'allerta rossa è la più pericolosa. Un avviso di alta criticità diffuso dalla Protezione civile in caso di situazioni estreme potenzialmente pericolose per le persone: piene fluviali, rotture degli argini, allagamenti. Le conseguenze possibili: danni a edifici e centri abitati; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali della segnaletica; danni alle colture agricole e agli insediamenti industriali; danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie;

innesco di incendi e lesioni da fulminazione. Possono scattare chiusura delle scuole e degli uffici pubblici.







La scala dell'allerta





