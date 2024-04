Meteo, cambia tutto: temperature giù e temporali. Ecco fino a quando

PERUGIA - Rivoluzione meteo. In poche dall'estate a temperature «ben al di sotto» di quelle del periodo. Lo stravolgimento era atteso e viene confermato, per una settimana che almeno fino a sabato viaggerà sul filo dell'instabilità. Gli esperti di Perugia meteo sottolineano dalla serata di martedì un «graduale peggioramento per l'avvicinarsi del fronte freddo e, in serata, potranno esserci le prime precipitazioni e le temperature continueranno a calare portandosi sui valori medi del periodo. Comunque, per mercoledi e giovedi, l'instabilità e le correnti fredde porteranno un nuovo calo delle temperature e tempo variabile con associate piogge e rovesci sparsi, non si escludono locali nevicate sui rilievi appenninici e le temperature in ulteriore calo si attesteranno su valori al di sotto delle medie del periodo. Anche sull'Umbria si intravede una tregua dell'instabilità tra sabato e domenica».

Per la giornata di mercoledì scenderanno «ben al di sotto» della media del periodo le temperature serali in Umbria nella giornata di mercoledì 17 aprile.

Emerge dalle previsioni meteo sul sito della protezione civile regionale. Che indica in diminuzione, «anche marcata» le temperature nei valori massimi. Le stesse previsioni indicano tempo instabile con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni al mattino lungo il confine toscano e che nel pomeriggio si estenderanno a tutta la regione. Assumendo, anche, carattere di isolato e breve rovescio o temporale, specie lungo la dorsale appenninica. Fenomeni in momentaneo esaurimento in nottata. I venti sono indicati da moderati a forti dai quadranti di nord-est che diverranno deboli di direzione variabile in serata. Giovedì le previsioni meteo sul sito della Protezione civile indicano una giornata di maltempo con le prime precipitazioni già in tarda mattinata sui settori appenninici. Dal pomeriggio fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale e localmente intensi, su tutta la regione che potranno insistere ancora durante le ore notturne. I venti diverranno forti nel pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore diminuzione, specie le minime.