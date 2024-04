Temporale su Roma a Pasquetta, allerta meteo: dove, quando e quanto dura. Le previsioni

Allerta meteo nel Lazio per temporali. La pioggia non risparmia Pasquetta. Anche Roma è colpita in queste ore dalla perturbazione. Che peraltro porta con sé la sabbia dal Sahara. Le gocce, infatti, sono cariche di pulviscolo che si deposita su tutto ciò su cui cade. Vediamo il bollettino della protezione civile regione su quali zone ci dovrà essere maggiore attenzione.

L'allerta meteo

L'agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un' allerta gialla dal pomeriggio di oggi, 1 aprile 2024, e per le successive 6 ore.

Le previsioni

Oggi, a Pasquetta, le previsioni a Roma non sono delle migliori. Specialmente nella seconda parte del giorno, con acquazzoni e temporali in attenuazione serale. Nello specifico sui litorali settentrionali nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, secondo 3bmeteo. Rasserena in serata; su litorali meridionali e pianure meridionali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Su pianure settentrionali e capitale nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sulle subappenninche nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Mare molto mosso.