US Open, in semifinale sarà Berrettini-Nadal

Sarà Rafa Nadal l'avversario di Matteo Berrettini domani nelle semifinali degli US Open. Il 33enne mancino spagnolo, numero due del ranking, ha rispettato il pronostico battendo nei quarti l'argentino Diego Schwartzman, 24esima testa di serie, in tre set: 6-4 7-5 6-2 dopo quasi tre ore. I precedenti tra il piccolo argentino (con i suoi 170 cm è il tennista più basso del circuito) e il maiorchino erano impietosi: 7-0 per Nadal. Anche se in passato il 27enne di Buenos Aires aveva dimostrato di poter mettere in difficoltà Rafa. Non tanto da batterlo, ma quantomeno da farlo tribolare: in particolare a inizio 2018, quando l’aveva tenuto in campo per quasi quattro ore negli ottavi agli Australian Open, prima di diventare l’unico a togliergli un set al Roland Garros. Così è stato anche agli US Open: tre set, ma soprattutto i primi due, lottati. L'argentino infatti è sempre stato pericoloso alla risposta e bravissimo nell'anticipo per contrapporsi ai top spin esasperato di Nadal.Quindi dopo aver affrontato Federer sul Centre Court di Wimbledon negli ottavi, Berrettini sfiderà sull'Arthur Ashe Stadium, il campo da tennis più grande del mondo capace di contenere 23mila spettatori, Nadal. E questa volta si tratta di semifinale. Per il 23enne romano sarà la prima volta contro il campione spagnolo. Nell'altra semifinale saranno di fronte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, e il bulgaro Grigor Dimitrov.Nell'altro match del programma serale (notte in Italia) Bianca Andreescu, testa di serie numero 15, ha rimontato un set di svantaggio alla belga Elise Mertens, 25esima testa di serie: 3-6 6-3 6-2 il punteggio. Solo un anno fa la 19enne canadese di origini rumene aveva perso al primo turno delle qualificazioni a Flushing Meadows. In semifinale troverà la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 13. Nell'altra semifinale di fronte la statunitense Serena Williams e l'ucraina Elina Svitolina, rispettivamente ottava e quinta testa di serie.