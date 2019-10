Shanghai, la carica di Berretini: «Ho fiducia, contro Zverev farò una grande partita»

«Penso che domani potrò fare una grande partita. Ho tanta fiducia in questo periodo, riesco a giocare un tennis aggressivo come piace a me, sono contento». Così Matteo Berrettini in vista della semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai, che domani lo vedrà affrontare il tedesco Alexander Zverev. «Di sicuro sarà una battaglia - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -, è ovvio che si fa sempre più dura man mano che si va avanti». Il successo sull'austriaco Dominick Thiem permetterà al tennista romano di scavalcare in classifica mondiale Fabio Fognini e diventare, con n.11 al mondo, il nuovo numero uno del tennis italiano nel ranking, il 31/o nella storia. Se poi si dovesse qualificare per la finale del torneo cinese, Berrettini entrerebbe per la prima volta nella top 10. Ultimo aggiornamento: 20:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA