Sinner, può ancora diventare n°1 a Parigi? La situazione in vista del Roland-Garros e come potrebbe superare Djokovic

Jannik Sinner ha dovuto fermarsi per il problema all'anca che lo costringerà a saltare gli Internazionali d'Italia in programma a Roma tra pochi giorni. «Sono triste ma verrò comunque a Roma. Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros». D'altronde, per quanto dispiaccia non vedere Jannik nella Capitale, è indubbio che la priorità resti il Grande Slam parigino. La domanda che tutti si pongono è una, su tutte, una: Sinner potrà ancora ambire a diventare n°1 nel ranking Atp a Parigi?

Sinner rinuncia agli Internazionali di Roma per i problemi all'anca, l'annuncio social: «Molto triste, lavoro per Roland Garros»

Sinner n°1 a Parigi se...

Nonostante la rinuncia a Roma, Jannik Sinner resta padrone del proprio destino. Se l'azzurro dovesse vincere il Roland-Garros, diventerebbe n°1 al mondo a prescindere dai risultati di Novak Djokovic.

Ci sono anche altre ipotesi che permetterebbero all'altoatesino di prendersi la prima posizione del ranking.

In caso di finale al Roland-Garros per Sinner, Djokovic resterebbe n°1 al mondo soltanto vincento il torneo di Parigi e facendo almeno semifinale a Roma. Qualora Jannik dovesse arrivare in semifinale sulla terra parigina, Djokovic resterebbe n°1 al mondo in tre modi:

1. Vince Roma e arriva in semifinale a Parigi.

2. Arriva in finale a Roma e in finale a Parigi.

3. Arriva in semifinale a Roma e vince a Parigi.

Le altre combinazioni

Sinner potrebbe anche non giocare il Roland-Garros e diventare comunque n°1 al mondo, solo se Djokovic totalizzasse meno di 915 punti tra gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros. Insomma l'assenza di Jannik a Roma non compromette minimamente le chance di guadagnare la prima posizione nel ranking mondiale a Parigi.

Il ranking Atp prima di Roma

1.Novak Djokovic (Srb) 9.990 pt

2.Jannik Sinner (Ita) 8.860 pt

3.Carlos Alcaraz (Esp) 7.345 pt