Ranking Atp, Berrettini chiude 8/o, Sinner è 78/o

La classifica Atp sorride sempre di più all'Italia. Matteo Berrettini guida gli azzurri e chiude il suo splendido 2019 all'ottavo posto, seguito da Fabio Fognini stabile in 12/a posizione mondiale. Nessuna variazione per Lorenzo Sonego (52/o), mentre risalgono un gradino Marco Cecchinato (71/o) e Andreas Seppi (72/o). Con il successo ad Ortisei, terzo titolo Challenger in un'annata da favola, il 18enne Jannik Sinner guadagna altri 18 posti e vola al numero 78, diventando già il sesto azzurro in classifica mondiale. In testa Rafa Nadal, seguito da Novak Djokovic e Roger Federer. Ai piedi del podio Dominic Thiem, sesto posto per Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore delle Atp Finals a Londra. Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA