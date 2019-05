Monaco, doppietta azzurra: Cecchinato e Berrettini in semifinale

Cecchinato in semifinale: battuto Fucsovics 1-6, 7-5, 7-5. Grande rimonta del tennista italiano, che aveva perso nettamente il primo set 6-1prima dell’interruzione per pioggia. Poi la rimonta, con due set vinti 7-5. Cecchinato domani si gioca l'accesso alla finale con il vincente del match tra il primo favorito del tabellone, il tedesco Alexander Zverev e il cileno Cristian Garin.Nel pomeriggio tocca invece a Matteo Berrettini: il romano, deve vedersela con il tedesco Philipp Kohlschreiber.

Anche Matteo Berrettini si è qualificato per la semifinale del torneo di Monaco di Baviera. Il 23enne romano, n.37 dell'Atp, ha superato in rimonta il tedesco Philipp Kohlschreiber, n.41 del ranking, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Berrettini affronterà in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, che ha superato l'argentino Guido Pella.

Il campione in carica Alexander Zverev esce ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Monaco. Il tedesco, numero 3 del mondo e prima testa di serie, cede al cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5 in due ore e 11 minuti. Garin sfiderà per un posto in finale l'azzurro Marco Cecchinato

