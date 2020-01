Australian Open, Berrettini: «Sono pronto e in forma»

«Sto sempre meglio, sia sul piano fisico sia su quello mentale, e mi sento pronto». Matteo Berrettini si presenta così alla vigilia dell'esordio nel primo Slam da numero 8 del mondo. Per completare la preparazione, il tennista italiano oggi ha affrontato Stefanos Tsitsipas nel torneo esibizione di Kooyong,la partita è finita con un doppio 7-6 per il greco. «A fine 2018 ero andato a Londra -dice il tennista azzurro- per seguire un corso organizzato dall'Atp e mai avrei pensato di ritrovarmi dopo un anno con i big alle Finals. Per cui mi sembra strano dire che faccio parte del gruppo dei migliori del mondo, ma è quel che racconta la classifica». «A parte ricevere richieste per interviste radiofoniche ad orari improbabili» - scherza poi l'atleta romano - «anche da top 10 continuo a vivere la mia vita di tennista con lo stesso atteggiamento, la stessa adrenalina e la stessa voglia di fare che ho sempre avuto. L'importante è cercare di rimanere con i piedi per terra».

