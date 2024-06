Ambani, il matrimonio del miliardario indiano sbarca a Portofino: 800 ospiti sulla nave da crociera, spesi 139 milioni di euro

Le nozze di Anant Ambani, figlio del miliardario indiano che è l'uomo più ricco dell'Asia, e di Radhikha Merchant, si terranno a Mumbai il 12 luglio. La notizia, data dai media, dilaga sui social indiani, che si interrogano sulla magnificenza dell'evento. Gli Ambani hanno già tenuto un primo festeggiamento pre-matrimoniale dal costo miliardario due mesi fa in Gujarat; proprio in queste ore stanno navigando con 800 ospiti su una delle navi da crociera più esclusive del mondo che li porterà da Palermo a Cannes, e si concluderà a Portofino.

La crociera

La crociera di quattro giorni chiamata, in italiano, «Terra e mare, la vita è un viaggio», è partita da Malta ed è la seconda parte dei festeggiamenti prematrimoniali per le nozze di Ambani e Merchant.

Il miliardario Ambani mostra a Zuckerberg il suo orologio da un milione di dollari

La festa

I media e i social indiani stanno seguendo l'evento con eccitazione. Molti degli ospiti anche in quest'occasione saranno un gotha di star di Bollywood, celebrità, atleti, artisti, business tycoons ed esponenti della politica internazionale. L'invito prevedeva una prima sosta a Palermo, seguita da una tappa a Roma effettuata il 30 giugno, con un toga party «on board» la stessa sera, una visita a Cannes il 31, con un after-party dal titolo «Pardon my french» e un ultimo giorno a Portofino, dove tutti i ristoranti sono prenotati dagli Ambani dalle 5 del pomeriggio. Per il gran finale sulla piazzetta chiamato «La Dolce Vita», il dress code suggerito è «Italian Summer».

La famiglia Ambani

La famiglia Ambani Anant Ambani, nato nel 1995, è profondamente coinvolto nelle operazioni di Reliance Industries Limited, l'azienda di famiglia con un fatturato di quasi 20 miliardi di dollari. Oltre agli affari, Anant ha un forte impegno verso la conservazione della fauna selvatica: ha recentemente lanciato Vantara, un progetto che mira a creare un'area di conservazione avanzata per animali sottratti allo sfruttamento, inclusi elefanti e tigri.