Nikita Pelizon finisce in ospedale, il racconto: «Caduta a terra per 10 minuti senza sensi, poi il sangue»

«Il 29 maggio 2024 lo segnerò come: “Nikita fa rima con Vita.”». Prima le foto dall'ospedale con il volto tumefatto, poi la spiegazione, Nikita Pelizon ex vicitrice del Grande Fratello Vip fa preoccupare i fan e ora su Instagram spiega cosa le è successo.

Nikita Pelizon preoccupa i fan, le immagini dall'ospedale

L'ex vippona dopo aver perso i sensi per circa 10 minuti è caduta a terra sbattendo il volto. Poi la corsa in taxi in ospedale e la tempestività dei medici. «Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone, con due fette smangiucchiate di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante, guardo una serie su netflix, dopo 11 minuti sento di dovermi sdraiare. mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa… non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo… Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo… Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, IL VUOTO». Nikita è rimasta dieci minuti a terra e prosegue il suo racconto così: «Sono stata 10 minuti a terra. Quei 10 minuti ve li racconterò in un reel o nel blog.

Il racconto

Una paura che l'ha portata a farsi domande sul senso della vita: «Gli occhi sgranati del taxista dallo specchietto centrale. Il cielo mentre stavo distesa nei sedili posteriori, E la domanda dentro me: “sono felice di rivederlo? Il cielo?” L’accettazione in ospedale alle 15:15 e la sensazione di non riuscire a parlare… di non riuscire a mettere insieme bene le parole… non trovare le parole. L’amore delle infermiere mie fans, la dolcezza nei loro sguardi, la delicatezza nel curarmi. Il medico che mi dice “ lo sai che hai avuto fortuna vero?” E quel numero in ascensore “11”, Il numero che mi accompagna da sempre. Il telefono che torna ad avere rete dopo 10 ore ed i mille messaggi tra whatsapp e social». E ancora: «La testa pesante, la faccia dolorante, fitte sparse ma una consapevolezza: La vita è proprio un insieme di tanti attimi. È la cosa bella della vita, che differenzia la vita di qua, della vita al di là del “ponte” è la possibilità che abbiamo di godere dei nostri sensi. Ecco perché è così tanto importante riuscire a stare nel presente. Perché ti permette di sentire e viverlo però appieno, in maniera fisica, unendo quindi anima e corpo. Effettivamente anni fa avevo sentito questa risposta indagandomi sul nostro senso dell’esistere». Il post si conclude con un ringraziamento ai fan.