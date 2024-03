Medvedev esplode contro il coach durante il match contro Sinner: «Vieni qua tu, vediamo se ci riesci»

Sabato 30 Marzo 2024, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 10:08

Storie di tennis che, ai giorni nostri, si trasformano non in racconti ma in meme. Come quello "T'aspetto a Ostia". Rewind: durante la semifinale del Masters 1000 di Miami, Daniil Medvedev ha manifestato apertamente la sua frustrazione verso il suo coach, Gilles Cervara. Episodi che capitano spesso nel tennis tra giocatori e allenatori ma, a Miami, abbiamo avuto un esempio fresco e lampante della psicologia che si nasconde dietro questo sport. Sotto 5-1 nel secondo set contro Jannik Sinner, il tennista russo non ha nascosto il suo nervosismo per il momento in campo, arrivando a sfidare il suo allenatore con un provocatorio: "Vieni tu, guarda se ci riesci". Questo episodio, ripreso dalle telecamere, è avvenuto poco prima che Sinner chiudesse il match con un netto 6-1; 6-2. L'episodio tra Medvedev e il suo coach ha catturato l'attenzione dei social, evidenziando, anche con umorismo, la pressione e le emozioni che si vivono in campo.