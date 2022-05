Roland Garros, Sinner si ferma agli ottavi: ritiro per infortunio contro Rublev

Jannik Sinner chiude il suo Roland Garros agli ottavi di finale, ma a batterlo non è Rublev. L'italiano si ferma contro il russo per un problema fisico alla gamba sinistra, che lo costringe ad alzare bandiera bianca nel terzo set. Dopo aver vinto agevolmente il primo (6-1), ha perso il secondo accusando già un fastidio che l'aveva costretto a richiedere l'intervento del medico. La sua partita finisce poco più tardi, tra gli applausi del pubblico di Parigi. Rublev passa il turno e aspetta il vincitore del match tra Medvedev e Cilic.

Diretta Rublev-Sinner

Terzo set

Sinner in evidente difficoltà, concede il game senza lottare. Poi decide per il ritiro. L'avventura dell'italiano finisce agli ottavi.

1-0 - Rublev riparte fortissimo e tiene il game a zero.

Secondo set

Dopo un primo set devastante, Sinner viene rallentato dai problemi alla coscia sinistra, che lo limitano nei movimenti. Nonostante una condizione fisica non ottimale, l'italiano riesce a tenere botta, cedendo il set solo al decimo game.

6-4 - Il primo breakdi Rublev arriva al momento giusto. Il russo sfrutta il momento positivo e si porta fino al 15-40. Sinner annulla la prima palla break, ma non può nulla sulla suconda.

5-4 - Ancora un game facile per Rublev, che va al cambio campo con l'obiettivo break per riportarsi in pareggio nel conto dei set.

4-4 - Nell'ottavo game Sinner parte ancora una volta bene e si porta sul 30-0. Rublev con un rovescio che bacia la linea accorcia. Sfida ancora punto a punto, il game si decide ai vantaggi. L'italiano non concede palle break e porta a casa anche questo game.

4-3 - Meglio Rublev in questa fase del match. Ancora un game conquistato senza problemi.

3-3 - Dopo qualche minuto di stop per l'intervento del medico, Sinner torna in campo con autorità e si porta sul 40-0. Poi l'italiano si ferma e consente a Rublev di tornare fino al 40-40. A questo punto Jannik chiede aiuto alla battuta, che risponde presente.

3-2 - Game facile per Rublev, che si riporta avanti. Sinner chiede il time-out medico per farsi controllare alla gamba sinistra.

2-2 - Sinner torna in battuta per contenere il ritorno di Rublev. Il russo gioca il suo miglior tennis dall'inizio del match, ma ancora non basta. Jannik tiene il russo a 30 e porta a casa il game, nonostante qualche fastidio al ginocchio fasciato.

2-1 - Rublev conferma le buone sensazioni nel secondo set e si porta in vantaggio concedendo a Sinner solo un 15.

1-1 - Sinner risponde con autorità e si porta in pareggio.

1-0 - Rublev si ricompone dopo la rabbia per il primo set perso malamente e parte bene, conquistando il game in battuta.

Primo set

Sinner parte forte e conquista il break alla prima occasione disponibile. Rublev riesce a portare a casa solo un game e chiude il set mostrando grande nervosismo.

1-6 - Sinner prova a sfruttare il vantaggio giocando all'attacco per chiudere il set. Qualche errore di troppo porta Rublev ad avere due palle break. Ma in entrambe le occasione l'azzurro è bravo a restare freddo e non concedere il game all'avversario.

1-5 - Secondo break per Sinner, che sfrutta il momento del match favorevole e ancora una volta mette in difficoltà il russo con i cambi di direzione improvvisi. L'altoatesino si porta a un game dal primo set.

1-4 - Sinner tiene ancora la battuta, stavolta con qualche difficoltà in più. Sul 40-0 concede due punti a Rublev, poi chiude il game con autorità.

1-3 - Primo squillo di Rublev, che reagisce alla partenza sprint di Sinner e riesce a rompere il ghiaccio.

0-3 - Senza storia il terzo game, tenuto a zero da Sinner.

0-2 - Sinner cerca subito il break e prova a colpire Rublev sul rovescio, conquistando due punti preziosi. Sul 30 pari il russo trova l'ace, poi l'azzurro pareggia con un gran dritto in risposta e trova anche il vantaggio. Jannik non spreca l'occasione e, colpendo ancora sul rovescio dell'avversario, trova il break.

0-1 - Batte Sinner, che parte bene. Si porta senza difficoltà sul 40-0. Regala un punto con un doppio fallo, poi chiude il game.

I risultati di oggi

La grande sorpresa del lunedì è la sconfitta di Tsitsipas, che ha perso 3-1 contro il danese Rune, numero 40 nel seeding del torneo. Rispetta i pronostici invece Rudd, che batte Hurckacz in quattro set. Saluta il torneo la Giorgi, che perde 2-0 contro la russa Kasatkina. Domani alle 12 il match della Trevisan.