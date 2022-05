Sinner-mania: Jannik diventa un fumetto per spiegare il tennis ai più giovani

Un manule illustrato per spiegare il tennis ai ragazzi. E chi potrebbe farlo meglio di Jannik Sinner, il campioncino azzurro che in questi giorni sta infiammando il pubblico romano agli Internazionali Bnl d'Italia?

Il campione altoatesino, già nella top ten mondiale nonostante la giovane età, è il protagonista assoluto di "Piccoli grandi campioni – Il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner", edito da Panini Comics che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi anni di carriera. Per la prima volta, si scoprirà una versione inedita del campione: scritto da Diego Cajelli (già in Zagor e Dylan Dog) e illustrato da Alessandra Patanè (CTRL-Z, Contrast), il volume racconta - attraverso le "lezioni" di Jannik - tutto quello che serve sapere sul tennis con un linguaggio adatto anche ai più giovani. Ma è anche una guida per spiegare ai ragazzi come le motivazioni e l'impegno negli allenamenti siano fondamentali per arrivare ai livelli del campione azzurro che proprio nella determinazione - durante i match ma soprattutto nella preparazione - ha uno dei punti di forza del suo tennis.

Non è la prima volta che Sinner si cala in un ruolo formativo. Prima di questa esperienza a fumetti, aveva dato vita su Instagram alla serie “What’s kept you moving”, nella quale discuteva di temi delicati con altri sportivi e personaggi famosi, tra cui l'oro olimpico con la steffatta 4x100 Filippo Tortu e la pluricampionessa della scherma paralimpica Bebe Vio.