Sinner-Medvedev, la diretta della finale Miami Open 2023: giocatori in campo per il riscaldamento

Sinner Medvedev , la diretta della finale del Miami Open 2023. Occasione ghiottissima per l'altoatesino per mettere la mani sul settimo trofeo in carriera e riscattare la finale persa proprio in questo torneo, nel 2012, contro il polacco Hubert Hurkacz. Non sarà facile contro un Medvedev giunto alla sua quinta finale consecutiva, anche lui in gran spolvero. Si comincia alle 19 ore italiane. Il match sarà visibile in diretta tv in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.