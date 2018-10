Shanghai, Coric abbatte Federer in due set e vola in finale con Djokovic

Borna Coric si qualifica per la finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). Il croato, numero 19 del mondo e 13 del seeding, batte lo svizzero Roger Federer, numero 2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 13 minuti. Coric affronterà in finale il serbo Novak Djokovic, numero 3 del mondo e 2 del tabellone. Ultimo aggiornamento: 15:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA