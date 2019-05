Internazionali, Serena Williams con la figlia Olympia a spasso tra Colosseo e Fontana di Trevi Foto

È la prima volta di Serena Williams agli Internazionali. La prima volta con famiglia al seguito. La numero 10 al mondo è venuta al Foro Italico accompagnata dalla figlia Olympia, nata nel 2017, e dal marito Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit. Insieme si mostrano sorridenti, seduti sul letto di un hotel in un post pubblicato sul profilo Instagram della tennista americana. La Williams, oggi vincitrice al primo turno contro la svedese Rebecca Peterson, nella conferenza stampa post partita arriva rilassata e ha voglia di raccontare qualche dettaglio del suo viaggio a Roma. “E’ la prima volta che vengo in questa bellissima città, tra le mie favorite, con mia figlia Olympia. E devo dire che è molto bello, abbiamo fatto un giro in città, siamo state al Colosseo, alla Fontana di Trevi ed ovviamente abbiamo mangiato la pasta” racconta Serena Williams. A chi le chiede se le attenzioni dei suoi tanti fans romani, non le diano fastidio quando va in giro insieme a sua figlia Olympia, l’americana risponde serenamente “no va bene, io sorrido, mi fermo per le fotografie, non provo nessun fastidio”.

Ultimo aggiornamento: 17:25

