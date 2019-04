Montecarlo, Cecchinato si ferma agli ottavi: Pella vince in tre set

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di. L'azzurro, numero 16 del ranking mondiale e 11/a testa di serie, si è arreso all’argentino, numero 35 della classifica Atp con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco. Il siciliano, che si era aggiudicato tre dei quattro precedenti, compreso l’ultimo in semifinale a, lo scorso febbraio, può recriminare soprattutto per l'andamento del primo set, nel quale si era ritrovato avanti 4-1 con la palla per il 5-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino che ha infilato cinque game di fila, portando a casa il parziale.Negli altri match il russo Daniil Medvedev, numero 14 del mondo e 10 del seeding, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 8 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-2 1-6 6-4 in un'ora e tre quarti di gioco.