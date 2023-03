Tennis, ATP Miami 2023: Fognini perde contro Struff nel primo turno

Si è conclusa al primo turno del Masters1000 di Miami l’avventura di Fabio Fognini . L’azzurro (n.91 del ranking) è stato sconfitto per 6-4 5-7 6-4 dal tedesco Jan-Lennard Struff (n.103 del ranking). Momenti di tennis importante per l'italiano ma a mancare è stata la continuità. Nei momenti più importanti del match, infatti, Fognini non è riuscito a dare l'accelerazione giusta soccombendo all'avversario. Sarà dunque Lennard Struff ad affrontare ora il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie n.21 del torneo.