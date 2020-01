Atp Cup, la Serbia è la prima finalista: Djokovic elimina la Russia

E' la Serbia la prima finalista della nuova Atp Cup. E trascinatore, nemmeno a dirlo, è Novak Djokovic, autore del punto del 2-0 che elimina la super Russia, principale accreditata per la vittoria finale. Daniil Medvedev e Karen Khachanov hanno alzato bandiera bianca contro Nole e uno straordinario Dusan Lajovic che porta il primo punto battendo Khachanov (quarta vittoria nei suoi cinque match di Atp Cup) con il punteggio di 7-5 7-6 (7-1).



Il discorso qualificazione è stato poi chiuso da Djokovic in uno dei match più attesi di tutto il torneo contro Medvedev, con il serbo che vince il scioltezza 6-1 il primo set, poi cede il secondo 7-5 e nel terzo decisivo set si impone 6-4 in due ore e 49 minuti di gioco. Del tutto ininfluente il match di doppio. Ora la Serbia attende la vincitrice della seconda semifinale tra i padroni di casa dell'Australia e la Spagna di Rafa Nadal. © RIPRODUZIONE RISERVATA