Nadal è positivo al Covid: «Vi terrò informati sui miei prossimi impegni»

Anche Rafael Nadal finisce nella lunga lista di persone che sono risultate positive al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista spagnolo in una serie di messaggi sui social, facendo sapere che è risultato positivo a un test Pcr al suo arrivo in patria. Il campione di tennis, con 20 titoli del Grande Slam in carriera, tornava da un'esibizione ad Abu Dhabi.

Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

Nadal positivo al Covid: «Vi terrò informati sui prossimi impegni»

«Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi, siamo stati controllati ogni due giorni e siamo stati negativi, l'ultimo venerdì con il risultato sabato», spiega Nadal. «Devo essere totalmente flessibile con il mio programma e analizzare le mie opzioni in base ai miei progressi. Vi terrò informati su tutte le decisioni riguardanti i miei prossimi tornei», promette ai suoi fan il tennista prima di ringraziarli per il loro supporto. Lo spagnolo attualmente è iscritto al torneo di Melbourne (4-9 gennaio) e all'Australian Open (17-30 gennaio).