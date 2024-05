Tennis and Friends diventa un docu-film. Appuntamento stasera alle 19:00 su Rai2, poi su Raiplay

La storia di “Tennis and Friends” è diventata un docu film prodotto da Aut Aut e in onda questa sera, alle 19.00, su Rai Due e Rai Play. Racconta i 13 anni della manifestazione che, dal 2011, diffonde la cultura della prevenzione attraverso lo sport, gli Ambassador e le visite gratuite. 50 minuti per far conoscere uno straordinario progetto sociale che ha superato le aspettative del suo fondatore Giorgio Meneschincheri e che, negli anni, ha offerto screening gratuiti a 300.000 persone e salvato migliaia di vite.

«Ho sentito con forza la necessità di veicolare alla popolazione la cultura della prevenzione attraverso un format che potesse avvicinare le persone in un grande villaggio della salute e dello sport– ha detto Meneschincheri- In questo contesto, anche coloro i quali abitualmente sfuggono ai controlli temendo di scoprire una eventuale patologia, possono invece sottoporsi alle visite, abbassando di conseguenza ogni stato di ansia». Nel documentario non mancano le testimonianze di quanti, proprio a Tennis&Friends, hanno scoperto di avere un male e, grazie alla prevenzione, si sono salvati.

Gli inizi della manifestazione si intrecciano con la storia personale del conduttore Massimiliano Ossini. È lui, nel filmato, a spiegare come la moglie abbia scoperto di soffrire di una patologia oncologica alla tiroide. L’incontro con Meneschincheri è stato il motivo di ispirazione per la creazione del progetto. A dare una grande spinta all’evento i numerosi testimonial che, ogni anno, scendono in campo per la prevenzione: da Fiorello, Bonolis, Maria De Filippi, Mara Venier, Al Bano, Veronica Maya, Max Giusti, Edoardo Leo e tanti altri. Nel docu film anche l’Ambassador del tennis italiano nel mondo, Nicola Pietrangeli ha rivelato di essersi salvato da un cancro al colon grazie alla prevenzione.