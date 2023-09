Italia, Coppa Davis subito in salita contro il Canada: Sonego perde il singolare con Galarneau

Parte subito in salita la Coppa Davis per l'Italia. Lorenzo Sonego ha infatti perso il primo singolare della sfida contro il Canada in corso a Bologna. L'azzurro è stato sconfitto in due set, per 7-6, 6-4, da Alexis Galarneau, numero 200 nella classifica Atp. Non certo un avversario impossibile per il tennista torinese, eliminato dagli ultimi US Open per mano di Jannik Sinner, compagno di Nazionale e grande assente, insieme a Matteo Berrettini, di quest'edizione di Coppa Davis.

Nel secondo singolare scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo per una partita che assume ancora più importanza dopo la sconfitta di Sonego, mentre chiuderà la giornata l'incontro di doppio.