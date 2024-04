La Coppa Davis è arrivata a Terni, sarà esposta martedì 9 aprile al Caos nella sala Ronchini al museo De Felice

E' arrivata a Terni la Coppa Davis vinta dalla nazionale italiana di tennis alle finals di Malaga lo scorso novembre. La celebre insalatiera, imponente trofeo con tutto il basamento di peso complessivo intorno ai 200 chilogrammi, è stata collocata nella sala Ronchini del museo di arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice al Caos dove verrà esposta al pubblico per l'intera giornata di martedì 9 aprile dalle ore 9 alle 19. Il programma prevede taglio del nastro alla presenza delle autorità e poi la possibilità di ammirare il trofeo custodito all'interno di una teca di plexiglas. All'esterno saranno allestiti due campi da tennis per consentire a tutti, giovani e meno giovani, di provare dritto, rovescio e voleè. Il Davis Trophy Tour organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in Umbria ha avuto inizio nella Sala Rossa di Palazo dei Priori dove la Coppa vinta da Sinner e compagni è stata esposta da sabato 6 aprile fino a lunedì 8. Martedì, come detto, la Coppa sarà a Terni e poi ripartirà nella mattinata di mercoledì 10 aprile verso Foligno dove nel pomeriggio e nell'intera giornata di giovedì 11 aprile sarà esposta al Centro sportivo Villa Candida, circolo più prestigioso della regione.

