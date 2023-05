Internazionali tennis, Sonego festeggia il compleanno in campo

Giovedì 11 Maggio 2023, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 19:11

Lorenzo Sonego avanza al 2° turno degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L'azzurro, numero 48 del mondo, supera il francese Jeremy Chardy, sceso al numero 591 del ranking Atp a causa di una lunga inattività, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 15 minuti. A fine partite la sorpresa: una torta fa il suo ingresso in campo, è l'omaggio degli Internazionali per la festa di compleanno di Sonego. L'azzurro si gode poi il coro del pubblico.