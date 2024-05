Roland Garros, gli italiani in campo oggi: Darderi sfida Hijikata, Zeppieri contro Mannarino e Cobolli-Medjedovic nel pomeriggio

Il Roland Garros entra nel vivo con diversi tennisti in gara oggi. Tra questi ci sono anche tre italiani che competono per iniziare al meglio il loro viaggio sulla terra rossa di Parigi: Cobolli, Darderi e Zeppieri. I tre azzurri sono al primo turno del torneo, mentre tanti altri hanno già giocato ieri. Tra questi Jannik Sinner che scende in campo domani per il secondo turno della manifestazione. Nel primo, il classe 2001 ha sconfitto Eubanks in tre set, mentre ora sfiderà Gasquet.

