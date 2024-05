Sinner, quando gioca contro Gasquet: orario e dove vederlo al Roland Garros

Il Roland Garros prosegue con il secondo turno che vede Jannik Sinner scendere in campo contro Richard Gasquet. Il tennista fracese affronterà l'altoatesino dopo che questi ha sconfitto Christopher Eubanks in tre set nel precedente appuntamento. Non c'è stata partita tra l'americano e il classe 2001 che ha concesso pochi game all'avversario. Ora, tocca al trentasettenne originario del Sud della Francia che in avvio di torneo ha battuto Borna Coric con due tie break.

