Internazionali Tennis, l'ucraino Krutykh non stringe la mano al russo Shevcenko

Martedì 9 Maggio 2023, 13:14

Non c'è stata la stretta di mano tra il tennista ucraino Krutykh e il russo Shevcenko. Agli Internazionali di Tennis di Roma il momento è stato ripreso da uno spettatore in tribuna e pubblicato sui social. Ecco cosa è successo. Alla fine del match al Foro Italico valido per il primo turno delle qualificazioni tra Krutykh e Shevcenko invece del solito gesto tra tennisti sotto lo sguardo dell'arbitro, c'è stato un episodio di indifferenza dovuto, purtroppo, al conflitto in Ucraina. Finita la partita, vinta 2-0 da Shevchenko, gli atleti si sono avvicinati alla rete il saluto non c'è stato. Krutykh ha neanche rivolto lo sguardo all'avversario andando dritto verso l’arbitro.