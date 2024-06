Paolini-Andreeva, orario e dove vedere la semifinale femminile del Roland Garros

Il suo sorriso ha conquistato il pubblico parigino. Come le sue giocate e la sua grinta. È un Roland Garros da sogno quello che sta vivendo Jasmine Paolini che dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di uno Slam si supera e battendo Elena Rybakina (numero 4 al mondo, campionessa di Wimbledon 2022) approda anche in semifinale. Di fronte oggi si troverà la 17enne russa Mirra Andreeva, astro nascente del tennis mondiale femminile che ieri ha sconfitto Aryna Sabalenka.