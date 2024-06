Basket, da stasera Bologna e Milano si giocano lo scudetto. Gli orari e la programmazione tv

Stasera comincia la corsa scudetto nel basket italiano. Per il quarto anno consecutivo saranno la Virtus Segafredo Bologna e l’Olimpia EA7 Milano a contendersi il titolo, questa volta con Bologna che ha il fattore campo avendo chiuso al primo posto la stagione regolare. Si gioca al meglio delle cinque partite, rispetto alle sette degli anni passati, gara 1 stasera alla Segafredo Arena alle ore 20.30. Gara 2 ancora a Bologna sabato allo stesso orario. Tutte le partite saranno trasmesse da Dazn, Eurosport, e in chiaro su Dmax, canale 52 del digitale terrestre, e per la prima volta anche su Nove. Diretta anche su Rai Radio 1.

Si affrontano le due società con più partecipazioni ai playoff: l’Olimpia Milano è alla 42esima mentre la Virtus Bologna è alla 36esima. Al terzo posto c’è Cantù ferma a quota 33 apparizioni nella post-season. Luca Banchi ed Ettore Messina si sono affrontati in totale in 16 occasioni (13 in regular season, 2 in Eurolega e 1 in Supercoppa), con l’attuale coach dell’Olimpia avanti per 11-5

Le squadre si sono affrontate già 207 volte nella storia su gara singola, i meneghini sono avanti 115-92 nel totale dei precedenti. Considerando solo la formula playoff, sono 22 le gare di finale giocate dalle due società con i felsinei avanti 13-9. Allargando invece alle serie playoff disputate tra Olimpia e Virtus, le partite giocate sono 40 partite divise in 10 serie: 5 finali (1979, 1984, 2021, 2022, 2023), 3 semifinali (1995, 1996, 2007) e 2 quarti di finale (1985, 2015). Il bilancio delle singole gare, in questo caso, è perfettamente in equilibrio (20-20). Milano è la società con più apparizioni in finale, questa è la 22esima , ed è quella che ha conquistato il maggior numero di titoli con la formula dei playoff (esistente dal 1976/77), 11. (qui tutte le curiosità a cura di Lega Basket)

IL CALENDARIO

- Gara 1: Virtus Segafredo Bologna – EA7 Milano venerdì 6 giugno 2024 ore 20.30, DAZN, Eurosport 2, DMAX e NOVE, Radio 1

- Gara 2: Virtus Segafredo Bologna – EA7 Milano sabato 8 giugno 2024 ore 20.30, DAZN, Eurosport 1, DMAX e NOVE, Radio 1

- Gara 3: EA7 Milano – Virtus Segafredo Bologna martedì 11 giugno 2024 ore 20.30, DAZN, Eurosport 2, DMAX e NOVE, Radio 1

- Eventuale gara 4: EA7 Milano – Virtus Segafredo Bologna giovedì 13 giugno 2024

- Eventuale gara 5: Virtus Segafredo Bologna – EA7 Milano domenica 16 giugno 2024