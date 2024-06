Ucraina, la Nato «sta creando corridoi terrestri per portare truppe americane in prima linea» in caso di guerra con la Russia

La Nato sta creando molti “corridoi terrestri” per portare le truppe e i mezzi blindati statunitensi in prima linea, nell'ipotesi di una grande guerra di terra europea con la Russia. Secondo il quotidiano britannico “The Telegraph", i soldati americani sarebbero atterrati in uno dei cinque porti ucraini e sarebbero stati condotti lungo rotte logistiche pre-pianificate per affrontare un possibile attacco da parte di Mosca. Una scelta che arriva dopo gli avvertimenti dei massimi leader dell’Alleanza, secondo i quali, nei prossimi due decenni, i governi occidentali devono prepararsi a un conflitto con la Russia.

LE ROTTE

Le rotte logistiche sono diventate una priorità, lo scorso anno, dopo che i leader della Nato hanno deciso di preparare 300mila soldati da tenere in allerta per difendere l’alleanza in occasione del vertice di Vilnius, in Lituania.

I piani prevedono che le truppe americane sbarchino nei porti olandesi prima di salire sui treni che le trasportano attraverso la Germania e poi verso la Polonia. Nel caso di un’invasione russa della Nato, le truppe americane verrebbero spedite al porto di Rotterdam prima di essere trasportate verso est. Ma dietro le quinte si stanno anche prendendo accordi per espandere le rotte verso altri porti per garantire che la linea di comunicazione terrestre non possa essere interrotta dalle forze di Mosca.

Il tenente generale Alexander Sollfrank, capo del comando logistico Jsec della Nato, ha dichiarato al Telegraph: «L’Ucraina soffre molto a causa di questi attacchi missilistici russi a lungo raggio sui sistemi logistici». Se le forze della Nato che entrano dai Paesi Bassi venissero colpite dai bombardamenti russi, o i porti del Nord Europa venissero distrutti, l’alleanza è destinata a spostare il suo focus sui porti di Italia, Grecia e Turchia.

L'ITALIA

Dai porti italiani, le truppe statunitensi potrebbero essere trasportate via terra attraverso la Slovenia, la Croazia fino all’Ungheria, che confina con l’Ucraina. Esistono piani simili per trasportare forze dai porti turchi e greci attraverso la Bulgaria e la Romania E raggiungere il fronte orientale dell'alleanza. Si stanno inoltre elaborando piani per il trasporto di truppe attraverso i porti dei Balcani, nonché attraverso la Norvegia, la Svezia e la Finlandia. In questi corridoi, le forze armate nazionali non saranno limitate dalle normative locali e saranno libere di trasportare spedizioni senza le normali restrizioni. In passato, il governo francese si era lamentato del fatto che i suoi carri armati erano rimasti intrappolati ai confini stranieri a causa di procedure burocratiche, mentre tentavano di schierarsi in Romania, nell'ottica di un nuovo piano per difendersi da una temuta invasione russa.

LE CRITICITA'

Negli ultimi cinque anni, il Jsec ha effettuato ricerche per conto della Nato per individuare varie rotte che potrebbero essere utilizzate per trasportare truppe e combattere un'invasione russa. I porti del Nord Europa, come i Paesi Bassi, la Germania e gli stati Baltis, sono considerati particolarmente vulnerabili rispetto al rischio di attacchi missilistici russi.

Il tenente generale Sollfrank ha affermato che tutto è organizzato in modo tale che ci sia la resilienza necessaria: robustezza, riserve e anche forniture abbondanti.

Ma dopo aver avvertito che la Nato ha solo il 5% delle difese aeree necessarie per coprire il suo fianco orientale, il comandante del Jsec è preoccupato per le capacità terra-aria per difendere i suoi principali hub logistici. «Osservando e valutando la guerra russa in Ucraina, abbiamo osservato che la Russia ha attaccato le basi logistiche dell'Ucraina», ha detto. Quindi le enormi basi logistiche, come sappiamo in Afghanistan e Iraq, non sono più praticabili, perché in una situazione di conflitto verranno attaccate e distrutte molto presto. Per quanto riguarda la difesa aerea è sempre scarsa. Non riesco a immaginare una situazione in cui la difesa aerea si sufficiente. Questo è un buon esempio di applicazione del principio militare, ha aggiunto: «Se vuoi essere forte ovunque, non sarai forte da nessuna parte».