Internazionali, sfida Sinner-Tsitsipas sospesa per 10 minuti sul match point per il malore di uno spettatore

Sospesa per oltre dieci minuti a causa del malore di uno spettatore la sfida degli Internazionali di Roma tra l'italiano Jannik Sinner e il greco Stefanos Titsipas. L'incontro del Centrale era sul punteggio di 7-6, 5-2 per Tsitsipas e con due match-point in suo favore.

Lo spettatore, un uomo di circa 70 anni, è stato colto da un malore a causa del fortissimo caldo che interessa Roma in questi giorni. L'uomo è stato soccorso e trasportato in buone condizioni generali fuori dall'impianto con una barella e la partita è potuta riprendere.

APPROFONDIMENTI TENNIS Diretta Sinner-Tsitsipas (0-1) agli Internazionali: 2-5 nel... SPORT foto TENNIS ​Internazionali, Nadal eliminato, ai quarti va Shapovalov.... TENNIS Internazionali Roma, il programma di venerdì: TENNIS ​Amanda Anisimova, il talento da 200mila follower adesso... INTERNAZIONALI Sinner batte Fognini nel derby tra italiani a Roma e va agli... INTERNAZIONALI Fabio sbaglia e spacca la racchetta SPORT foto TENNIS Internazionali, Sinner batte Martinez al Centrale IL PROGRAMMA Internazionali Roma, il programma di mercoledì

Sinner, inoltre, si era affrettato nel portare un paio di bottigliette di acqua minerali a uno dei soccorritori a bordo campo perché fossero offerte allo spettatore.

Alla ripresa del gioco, il tennista greco si è aggiudicato l'ultimo punto e il match sia pure tra qualche fischio del pubblico.