Internazionali, Cobolli ko contro Brooksby: attesa per Sonego, Fognini e Giorgi

La seconda giornata degli Internazionali di Roma si apre con una delusione per l'Italia. È finita al primo turno l'avventura del giovane tennista romano Flavio Cobolli, venti anni giusto pochi giorni fa, eliminato dall'americano Jenson Brooksby in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Per Cobolli si è trattato del primo match di un torneo 1000.

Il programma azzurro

La giornata però potrà riservare qualche sorriso agli appassionati (e tifosi) italiani, accorsi in massa al Foro Italico. O almeno: si spera. Sonego, del resto, sfida il canadese Shapovalov; Zeppieri si misura con Khachanov sul centrale; Fognini con Thiem; in serata Camila Giorgi con la Tomljanovic ancora sul centrale; ed Elisabetta Cocciaretto con la svizzera Bencic.