Internazionali, Passaro e Arnaldi subito ko contro Garin e Cilic. Domani in campo Fognini, Sinner e Sonego

Entrano nel vivo gli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico. Dopo giorni di qualificazioni, decolla il torneo vero e proprio. E subito si registrano due delusioni per l'Italia. Perché Francesco Passaro è stato eliminato al primo turno dal cileno Cristian Garin in un'ora e 31 minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 6-2. Il tennista cileno affronterà al secondo turno lo spagnolo Carlos Alacaraz, oggi finalista del Master 1000 di Madrid. E pure Matteo Arnaldi è uscito al primo turno: il 21enne azzurro, numero 277 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, ha ceduto al croato Marin Cilic, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 22 minuti.

APPROFONDIMENTI LE DONNE Internazionali Roma, Swiatek: chi la ferma? Ci prova Halep e... SPORT Foto TENNIS Nadal sconfitto da Alcaraz: «È un passaggio di... ROMA Rivoluzione al Flaminio, dal PalaTiziano al Maxxi la... TENNIS Internazionali di Roma, ecco il sorteggio: Sinner contro...

Quanto agli altri match della giornata, l'americano Tiafoe ha perso dal serbo Krajinovic 7-6 7-6 in due ore e dieci di gioco.

Gli italiani domani

Domani in campo cinque italiani; vale a dire Cobolli contro Brooksby, Fognini contro Thiem, Sinner contro Pedro Martinez, Nardi contro Norrie e Sonego contro Shapovalov.