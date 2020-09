Paolini fuori a testa alta: la Halep passa in due set

Ultimo aggiornamento: 14:14

Saluta ilma, se ci fosse stato il pubblico, lo avrebbe fatto tra gli applausi., numero 99 della classifica mondiale, crea non pochi grattacapi a Simona Halep , numero 2 del mondo e prima giocatrice in tabellone agli Internazionali , ma alla fine si arrende con un 6-3 6-4 che non racconta fino in fondo le difficoltà che ha dovuto fronteggiare la campionessa romena.LEGGI ANCHE--> US Open, la rinuncia della Halep: «Resto in Europa» Soprattutto in avvio quando la Paolini fa subito il break e ha due palle per andare 3-0. Ma la Halep cresce e, soprattutto, il match – che mette di fronte due giocatrici tutt'altro che alte – smaschera l'inefficienza dei servizi. Alla fine i break saranno 13 su 19 game complessivi giocati. Il prossimo ostacolo per la Halep uscirà dalla sfida tra l'ucraina, che ha elimnato la nostra, e l'americanaHalep (Rom, 1) b. Paolini (Ita) 6-3 6-4, Kovinic (Mon) b. Bencic (Svi, 6) 6-3 6-1, Mertens (Bel, 11) b. Linette (Pol) 6-2 6-4