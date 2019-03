Serena Williams torna al Foro Italico, Mouratoglou: «Sarà Roma il suo prossimo torneo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna ala tre anni dalla sua ultima apparizione. L'ex numero uno del mondo, costretta al ritiro a Miami per un problema al ginocchio sinistro, sarà in campo agli, in programma dal 12 al 19 maggio prossimi. L'annuncio è arrivato dal suo coach,, citato da, giornalista specializzato del “New York Times”. «Ha detto che il suo prossimo torneo sarà quello di Roma a maggio», riferisce in un tweet il cronista americano parlando del Mou del tennis. Serena sceglie quindi l'Italia per ritrovare la forma migliore in vista del, guarda caso proprio nel torneo che spesso l'ha vista nell'occhio del ciclone per qualche ritiro “conservativo” di troppo.