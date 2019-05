Internazionali, i gadget del Foro? Per averli basta un selfie con uno sponsor

Si potrebbero definire i gadget 2.0. Passeggiando fra i vari stand alla ricerca di un “ricordo” degli Internazionali, infatti, sempre più aziende chiedono in cambio agli spettatori di postare una “storia” su Instagram o un “cosa stai pensando” su facebook . La tecnica è molto semplice. Vuoi un cappellino o magari vincere un completino da tennis? Basta scattare una foto dentro un riquadro, naturalmente con il marchio della società in bella vista, e postarla sui social. Una volta dimostrato di averla effettivamente inserita, taggando l’azienda stessa, avrei diritto al gadget. "Attraverso questo meccanismo - spiega il responsabile di uno stand di prodotti sportivi - otteniamo un doppio risultato. Facciamo girare il nome della società e contemporaneamente aumentiamo il numero dei follower". Insomma se disgraziatamente non si ha un profilo social, il rischio di tornare a casa a mani vuote è molto alto.



