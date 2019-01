Hopman Cup, grazie a Federer Svizzera in finale

È la Svizzera la prima finalista della 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'Itf, in programma fino a sabato sul veloce indoor della 'Perth Arenà (sarà l'ultima volta del torneo intitolato al grande tennista e coach australiano: dal prossimo anno, infatti, spazio alla nuovissima Atp Cup). Al team rossocrociato, campione in carica, è bastato conquistare il primo turno contro la Grecia grazie al successo di Roger Federer che ha battuto Stefanos Tsitsipas con un doppio tie-break - 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) lo score - per garantirsi un posto nella sfida per il titolo di sabato. Ora tocca a Belinda Bencic e Maria Sakkari. In chiusura il doppio tra Bencic/Federer e Sakkari/Tsitsipas. © RIPRODUZIONE RISERVATA