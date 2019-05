Fognini e Cecchinato i tennisti più citati dai media. Nadal al 3° posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Fognini (3.287 citazioni) e Marco Cecchinato (1.420) sono stati i tennisti, tra i primi 20 della classifica mondiale (ATP), più citati sui mezzi di informazione italiani nell’ultimo mese, superando campioni come Djokovic, Nadal e Federer. A mettere in evidenza questi dati è il monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.A spingere sui media Fognini ha contribuito la recente vittoria del Torneo di Montecarlo, che ha permesso al campione ligure di raggiungere la 12° posizione nella classifica mondiale. Sul terzo gradino del podio dei tennisti più citati sui media si posiziona Rafael Nadal (1.166 citazioni), che secondo quanto rilevato da Mediamonitor.it precede Djokovic (968), numero uno nel ranking ATP da 26 settimane consecutive.“King” Roger Federer totalizza 816 menzioni sui media nazionali, sulla spinta della notizia della riconquista della terza posizione nella classifica ATP e dell’intenzione di ritornare a giocare dopo tre anni sui campi in terra battuta a cominciare dal torneo di Madrid di questa settimana. Al sesto posto della graduatoria stilata da Mediamonitor.it c’è il tedesco Alexander Zverev, elimianto ai quarti di finale del torneo di Monaco di Baviera, dove aveva vinto nelle ultime due edizioni, da Christian GarinNella top ten dei tennisti più citati sui mezzi di informazione elaborata da Mediamonitor.it figurano anche l’austriaco Dominic Thiem (726 menzioni), numero 5 nella classifica ATP e vincitore del torneo di Barcellona proprio contro il russo Daniil Medvedev (551 menzioni), che è 8° nella classifica dei tennisti più citati sui media nell’ultimo mese.Al nono e decimo posto della graduatoria di Mediamonitor.it si posizionano il giapponese Kei Nishikori (408 menzioni), e il greco Stefanos Tsitsipas (389), che il 5maggio si è aggiudicato il torneo di Estoril battendo in 2 set (6-3;7-6) l’uruguayano Pablo Cuevas.