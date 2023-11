Finals, il sorteggio dei gironi: Sinner contro Djokovic, pericolo Alcaraz in semifinale

Jannik Sinner è stato sorteggiato nel girone verdè delle Nitto Atp Finals, in programma dal 12 al 19 novembre a Torino. L'altoatesino, nella prima fase del torneo, incontrerà Novak Djokovic, numero 1 al mondo, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

Nell'altro girone invece Carlos Alcaraz, numero due del ranking, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Aleksander Zverev. I primi due di ogni raggruppamento passaranno il turno e affronteranno in semifinale i qualificati del girone opporto.

Pericolo Alcaraz quindi per Sinner, che però, una volta superato il girone, tornerebbe ad affrontare Djokovic, campione in carica e favorito numero uno per la vittoria finale, soltanto nell'ultimo atto del torneo.