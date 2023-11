Tennis, dalle Finals alla Coppa Davis: il finale di stagione è tutto su Sky Sport

Il 2023 è stato l'anno della consacrazione di Jannik Sinner, nuovo numero 4 al mondo e finalmente quaificato alle tanto agognete Finals. Il torneo tra i migliori otto del ranking Atp andrà in scena al Pala Alpitour di Torino da 12 al 19 novembre. L'intera manifestazione sarà trasmessa da Sky Sport e visibile in streaming su Now, così come le finali di Coppa Davis, in programma a Malaga, in Spagna. In più Sky ha annunciato, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, due imperdibili contenuti originali: l’intervista esclusiva a Jannik Sinner e la produzione dedicata a Ivan Ljubicic.

Le Finals di Torino

Sky garantirà una copertura completa, con tutti gli incontri di singolare e doppio in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su Now, delle Finals di Torino. Tutto in diretta dal Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude la stagione del circuito ATP, un totale di oltre 100 ore dedicate al torneo. Una full immersion quotidiana, dalle 11.30 del mattino fino a mezzanotte, con gli studi pre e post match live dal campo di gioco, un’edizione quotidiana di Sky Sport 24 dalla Lounge di Intesa Sanpaolo al PalaAlpitour, oltre a collegamenti dal Fan Village e dai campi di allenamento del Circolo della Stampa Sporting. L’edizione più attesa del torneo, la migliore di sempre in chiave italiana. Gli otto finalisti che daranno vita al torneo singolare saranno Novak Djokovic (Serbia), Carlos Alcaraz (Spagna), Daniil Medvedev (Russia), Jannik Sinner (Italia), Andrey Rublev (Russia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alexander Zverev (Germania), Holger Rune (Danimarca).

Le finali di Coppa Davis

Dal 21 al 26 novembre appuntamento a Malaga per la fase conclusiva della Coppa Davis, in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW.

Tra le 8 nazionali finaliste anche l’Italia di Filippo Volandri, che nei quarti affronterà l’Olanda. La sfida è in programma giovedì 23 novembre, live dalle ore 10, con pre e post all’interno dello Studio Coppa Davis (in onda dalle 9.30 e al termine dei match). Venerdì 24 e sabato 25 le due semifinali, domenica 26 la finale.