Federer dimentica il pass, ingresso vietato agli Australian Open (che ha vinto 6 volte)

Senza dubbio Roger Federer è uno dei personaggi più conosciuti nel mondo. Eppure uno zelante e solerte addetto alla sicurezza negli spogliatoi della Rod Laver Arena, a Melbourne, la sede degli Australian Open (vinti sei volte dallo svizzero), si è accorto che il fuoriclasse svizzero non aveva al collo il pass d'ingresso e, così, lo ha bloccato fuori dalla porta dello spogliatoio. Insomma, senza pass non si entra nemmeno se si è Federer. Incredibile, a pensarci. Per fortuna, però, dopo pochi secondi uno degli assistenti di Federer ha riportato la situazione nei confini della normalità, mostrando finalmente l'accredito del campione all'addetto.



Ultimo aggiornamento: 13:26

