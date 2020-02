Federer torna a Roma: sarà in campo agli Internazionali d'Italia

Continua la storia d'amore tra Roger Federer e il Foro Italico e chissà che questa possa essere davvero la volta buona per alzare al cielo quel trofeo romano che ancora gli manca. Il fuoriclasse di Basilea ha ridefinito la programmazione per il 2020 e - secondo quanto riportato dal sito della rivista "Tennis Head" - ha inserito anche gli Internazionali Bnl d'Italia nell'elenco dei tornei cui prenderà parte quest'anno.



Il suo rientro in campo dopo la semifinale dell'Australian Open è previsto a Dubai, dove l'anno scorso è diventato il secondo giocatore dopo Jimmy Connors con almeno 100 titoli ATP all'attivo. Poi, prevede di giocare solo Masters 1000 fino a Parigi: Indian Wells (12-22 marzo), Miami (25 marzo - 5 aprile), Madrid (3-10 maggio) e Roma (10-17 maggio), prima del Roland Garros (24 maggio - 7 giugno).