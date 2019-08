Tennis, Us Open: Berrettini e Lorenzi promossi al terzo turno

Ultimo aggiornamento: 01:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima volta al terzo turno di Flushing Meadows per Matteo Berrettini: il 23enne romano, 24esima testa di serie ha battuto per 7-5 7-6 (5) 4-6 6-1 in poco meno di tre ore l’australiano Jordan Thompson, numero 55 Atp. L’azzurro non è partito bene subemdo il break nel sesto game, con Thompson che è volato sul 5-2: bravo Matteo a infilare un parziale di 5 game consecutivi, che gli ha permesso di aggiudicarsi il set. Secondo set molto equilibrato e deciso solo dal tie-break: anche in questo caso l'azzurro sotto 5-3 ha messo a segno 4 punti di fila. Berrettini ha pagato un piccolo passaggio a vuoto nel terzo parziale, quando ha ceduto il servizio al nono game, ma nel quarto non ha concesso più nulla: subito 5-0, quindi 6-1. Prossimo ostacolo per Berrettini l’australiano Alexei Popyrin, vent’anni, numero 105 Atp, alla sua prima partecipazione agli US Open.Gli US Open si confermano il torneo di Paolo Lorenzi: proprio a New York ha raggiunto gli ottavi nel 2017. Il 37enne senese, numero 135 Atp, ha vinto la seconda maratona in pochi giorni battendo in cinque set il Next Gen serbo Miomir Kecmanovic, vent’anni, numero 50 Atp : 7-6 (11) 6-7 (2) 7-6 (2) 3-6 6-3 dopo quasi 5 ore. Solo qualche giorno fa era fuori dagli US Open dopo aver perso nelle qualificazioni. E' stato ripescato come lucky loser e ora è al terzo turno. Nel quinto e decisivo parziale a pagare la stanchezza è stato Kecmanovic, più giovane di 18 anni rispetto all'azzurro. Decisivo l'allungo di Lorenzi sul 3-2: 5-2, quindi 6-3. Prossimo avversario il 34enne svizzero Stan Wawrinka, 23esima testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2016 e semifinalista nel 2015 e nel 2013.Nel torneo femminile fuori a sorpresa Simona Halep, testa di serie numero 4 e recente trionfatrice a Wimbledon, che si è arresa a una straordinaria Taylor Townsend, che ha messo in mostra un gran tennis d'attacco utilizzando anche il serv and volley, cosa rarissima nel circuito femminile. La 23enne americana, numero 116 Wta, si è imposta in tre set: 2-6 6-3 7-6 (4). Per la tennista nata a Chicago è la prima vittoria contro una top ten in carriera ed è la prima volta al terzo turno dello Slam di casa. E' partita dalle qualificazioni e nell'intervista di rito in campo appena concluso il match, emozionatissima, non è riuscita a trattenere le lacrime. Continua la difesa del titolo della giapponese Naomi Osaka, che supera per 6-2 6-4 sotto gli occhi dell'ex stella NBA Kobe Bryant e del quarterback NFL Colin Kaepernick. Si ferma al secondo turno, invece, Petra Kvitova, testa di serie numero 6, ancora non al meglio dopo l'infortunio al braccio sinistro che l'aveva costretta al ritiro dal torneo del Bronx la scorsa settimana. La ceca ha ceduto con un doppio 6-4 ad Andrea Petkovic: per la tedesca è la prima vittoria su una top 10 della stagione, la terza dal 2016.