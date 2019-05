Djokovic, cuore serbo: «Milinkovic? Ho tifato per lui in coppa Italia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obiettivo quarti di finale centrato, anche se «la qualità del campo della Granstand Arena non era buona». Novak Djokovic fa doppietta agli Internazionali di tennis. Prima il successo contro il canadese Shapovalov 6-1 6-3, poi la vittoria contro il tedesco Kohlschreiber 6-3 6-0. «Sono molto contento per come è andata la giornata. Avere un giorno di riposo in più, anche se dovuto alla pioggia, è stato perfetto» rivela il serbo. Sensazioni positive ed ottimismo da vendere: «Quando sai che dopo la prima partita ne avrai una seconda più tardi devi tenere conto delle condizioni differenti, ma è andato tutto bene. Ora testa al prossimo turno».Infine, una battuta extra tennis. «Sono molto contento per Milinkovic Savic. Lo seguo e faccio il tifo per lui, come faccio con tutti i giocatori serbi. E’ forte, è uno dei migliori e si sta affermando. Sono contento». Insomma, un attestato di stima non da poco conto per il centrocampista della Lazio, autore ieri sera del primo gol contro l’Atalanta nella finale di coppa Italia. «Quest’anno non è stato l’unico, anche Tadic con l’Ajax e Jovic con l’Eintracht Francoforte hanno fatto bene - continua Nole -. E poi durante gli Internazionali di tennis capita sempre la fine di Coppa Italia. Quindi siamo abituati (sorride, ndr)».